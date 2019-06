Actualidade

O festival Sou Quarteira regressa em agosto àquela localidade do concelho de Loulé, agora com dois dias de concertos e um cartaz que inclui Branko, Mayra Andrade, Mundo Segundo & Sam The Kid e Jimmy P, foi hoje anunciado.

"O Movimento Sou Quarteira volta a trazer música a Quarteira, em formato de festival, nos dias 16 e 17 de agosto, no Passeio das Dunas", refere a organização num comunicado hoje divulgado, no qual adianta que, nos dois palcos, "o público poderá assistir a concertos de artistas como Allen Halloween, Branko, Eva Rap Diva, Jimmy P, Kojey Radical, M.D.A & Maskarilha, Mayra Andrade, Mina & Bryte, Mishlawi, Mundo Segundo & Sam The Kid, PEDRO, Perigo Público & Sickonce, Plutónio, Sacik Brow & Fragas, Dj Adamm, Dj Big, Dj Kwan e Progressivu".

O Movimento Sou Quarteira une quatro jovens locais - Dino D'Santiago, Inês Oliveira, Miguel Jacinto e Naomi Guerreiro - , "que procuram mostrar através de um conjunto de atividades o talento de Quarteira em várias áreas, desde das artes ao desporto".