Actualidade

O piloto português de MotoGP Miguel Oliveira traçou hoje em Almada um prazo de "cinco anos, no máximo", para chegar ao título mundial da categoria rainha do motociclismo mundial.

No decorrer de uma palestra subordinado ao tema 'A importância da medicina dentária desportiva', no Instituto de Estudos Superiores Egas Moniz, no Monte de Caparica, o também aluno do instituto disse acreditar que pode atingir esse objetivo em "menos tempo ainda" e sublinhou que será tudo uma questão de "criar e aproveitar as oportunidades".

"Para já, sei que vou continuar em MotoGP no próximo ano e, como tal, é aproveitar a oportunidade para evoluir na carreira. Quero continuar a aprender a categoria, a mota e aproveitar as minhas oportunidades para um dia chegar a uma mota com possibilidades de ganhar", apontou o piloto português.