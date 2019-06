Actualidade

O festival Jazz no Parque vai reunir os músicos Bobo Stenson, Jakob Bro, Mário Laginha, Ricardo Toscano e Alexandre Frazão, no Parque da Cidade do Barreiro, nos dias 28, 29 e 30 de junho, anunciou hoje o município.

A primeira edição do Jazz no Parque, organizado pela Câmara Municipal do Barreiro, no distrito de Setúbal, em parceria com a Escola de Jazz do Barreiro, reúne "concertos de grandes figuras que se destacam no jazz mundial", lê-se no comunicado hoje divulgado.

O trio do pianista sueco Bobo Stenson, com Anders Jormin, no contrabaixo, e Jon Fält, na bateria, inaugura o primeiro dia, sexta-feira, 28 de junho, que conta também com a atuação do Sexteto de Jazz de Lisboa e Mário Laginha.