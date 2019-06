Actualidade

O novo treinador da Académica, César Peixoto, disse hoje estar completamente focado com o projeto de subida do clube à I Liga de futebol, em declarações prestadas durante a sua apresentação na equipa da II Liga.

"Acredito no projeto e nas pessoas do clube, por isso, acho que tenho tudo para, com trabalho e empenho, conseguirmos atingir os objetivos", frisou o técnico durante a cerimónia, que decorreu no estádio Cidade de Coimbra.

O novo treinador não se mostrou preocupado com a altura em que assume o comando da Académica e diz mesmo que ainda vai a tempo de "construir uma equipa vencedora".