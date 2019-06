Actualidade

Os três candidatos à presidência do Vitória de Guimarães, Daniel Rodrigues, Miguel Pinto Lisboa e António Miguel Cardoso, formalizaram hoje as listas que vão concorrer às eleições de 20 de julho.

As candidaturas, subscritas por 300 sócios efetivos, no mínimo, foram entregues no Estádio D. Afonso Henriques ao ainda presidente da Mesa da Assembleia Geral, Isidro Lobo, que vai ter de as validar até terça-feira.

Daniel Rodrigues, líder do movimento 'Um Vitória à Vitória', foi o primeiro a entregar a lista e salientou que a sua lista, assinada por cerca de 1.500 sócios, do concelho de Guimarães e de concelhos limítrofes, tem um cariz "universal" e é uma amostra da "vitalidade" do clube.