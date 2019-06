Seca

A Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo (FAABA) reclamou hoje medidas "extraordinárias e excecionais" do Governo para ajudar os agricultores a "mitigar os prejuízos causados" pela seca na região.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a federação diz que "as situações de seca extrema no Alentejo infelizmente são recorrentes e este ano não é exceção" e tem em consideração "o esforço do Ministério da Agricultura na tomada de algumas medidas para a mitigação dos efeitos da seca".

No entanto, a FAABA reclama mais medidas e defende a necessidade de uma análise e de uma "aprovação célere" dos pedidos de apoios feitos por agricultores e de um "alargamento das despesas elegíveis".