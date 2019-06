Actualidade

O presidente do PSD considerou hoje haver margem para um acordo com o PS para uma nova Lei de Bases da Saúde, estando os sociais-democratas a identificar as propostas que considera essenciais, nas quais inclui as PPP.

Questionado, na sede nacional do PSD, se há margem para um entendimento com o PS, Rio respondeu: "Eu penso que sim".

O presidente do PSD começou por dizer que a base de trabalho seria o projeto-lei dos sociais-democratas, mas acabou por admitir que o acordo poderá evoluir para um novo texto, que surja da conjugação do do PSD com o do Governo.