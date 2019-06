Actualidade

O primeiro-ministro português, António Costa, defendeu hoje na 108º reunião da Organização Internacional do Trabalho a estratégia do seu Governo para contrariar a "austeridade expansionista" dos tempos de crise tendo como base os dados fornecidos por esta instituição.

"Por exemplo, a ideia de que Portugal tinha um mercado laboral excessivamente rígido e que, por isso, o aumento da produtividade exigia a flexibilização das leis laborais foi uma das noções que pudemos contrariar, com base nesses estudos comparativos [da Organização Internacional do Trabalho", afirmou António Costa, falando no plenário da 108º reunião da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

E, segundo o chefe do Governo português, não foi a única noção revertida pelo seu executivo. "O Governo português assumiu, desde o primeiro momento, a necessidade de abandonar o projeto incoerente de austeridade expansionista a que o país foi sujeito durante a crise. Pelo contrário, investimos numa estratégia para a economia e para o emprego", acentuou.