Actualidade

(CORREÇÃO) Setúbal, 19 jun 2019 (Lusa) - O secretário-geral do PCP reiterou hoje que é "indispensável" mudar a Lei de Bases da Saúde e separar o setor público do privado, criticando o PS e BE pela "porta em aberto" à criação de Parcerias Público-Privadas (PPP).

"Mantemos a opinião de que é indispensável e imperioso mudar a Lei de Bases e clarificar, sem ambiguidades, a separação entre o setor público e privado", defendeu Jerónimo de Sousa, afirmando que a proposta do PS "favorece os grandes grupos monopolistas que operam no setor da saúde, prejudicando os doentes, os dinheiros públicos e o Serviço Nacional de Saúde".

O líder comunista falava numa sessão pública no Largo da Misericórdia, em Setúbal, onde não comentou o desacordo político entre o PS e BE em relação ao enquadramento das PPP na Lei de Bases da Saúde, mas criticou os diplomas de ambos os partidos.