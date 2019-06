Inquérito/CGD

O ex-ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos assumiu hoje que "todos" falharam na Caixa Geral de Depósitos (CGD), incluindo gestão e políticos, apontando ainda à "informação insuficiente" e a sistemas pouco robustos.

"No geral, todos falhámos. Todos nós tivemos as nossas falhas no meio disto tudo", reconheceu Teixeira dos Santos ao responder à última pergunta da última audição da segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão do banco público.

Em resposta ao deputado Paulo Sá (PCP), que tinha perguntado "quem falhou" e manifestado esperança de que o ex-ministro das Finanças não se refugiasse na crise durante a sua resposta, Teixeira dos Santos acabou por admitir responsabilidades e falhas, mas partilhadas.