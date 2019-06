Actualidade

O antigo economista-chefe do FMI, Olivier Blanchard, afirmou, em entrevista à Lusa, que Portugal "tem tido sorte", apesar do aumento da produtividade ser "terrível", e ficaria preocupado se a consolidação orçamental penalizasse a procura interna e o crescimento económico.

"Acho que Portugal teve sorte até agora. O país teve um crescimento aceitável e conseguiu-o ao mesmo tempo que reduziu a dívida. Se Portugal conseguir continuar a fazê-lo, então deve ir em frente. Acho que o importante é manter o crescimento", afirmou Olivier Blanchard, em entrevista à Lusa, à margem do Fórum do Banco Central Europeu (BCE), que decorreu esta semana em Sintra, e que terminou na quarta-feira.

O antigo economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI) contou à Lusa que escreveu um artigo sobre Portugal há dois anos no qual antecipava um cenário mais difícil para Portugal. Mas, o desempenho do país "foi melhor que o previsto, o que é uma má notícia para mim, mas uma boa notícia para Portugal", afirmou, sublinhando que "neste momento seria triste se Portugal parasse de crescer".