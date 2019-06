Actualidade

O galerista Philippe Mendes, luso-descendente residente em Paris, vai expor a partir de hoje um quadro inédito do pintor francês Delacroix, que antecede a famosa pintura "Femmes d'Alger dans leur appartement", exposto no Louvre.

Foi a grande exposição patente no Louvre durante o ano passado, sobre a obra de Eugène Delacroix (1798-1863), o pintor do Romantismo francês, que começou por levantar questões à atual proprietária do quadro.

Depois de uma vida inteira com esta obra pendurada no escritório, e que terá sido comprada por seu pai, a sua dona interrogou-se sobre as duas mulheres em poses e vestes exóticas - se não teriam alguma coisa a ver com "Femmes d'Alger dans leur appartement" ("Mulheres de Argel Nos Seus Aposentos"), um dos mais conhecidos quadros do pintor francês.