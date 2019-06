Actualidade

A Escola de Música de Perosinho, Vila Nova de Gaia, que começou com menos de 40 alunos e quase duas décadas depois soma 400, procura aliar o estilo erudito e clássico com o popular, o pop e o rock.

"Receber miúdos que veem coisas do século XXI e usar unicamente metodologias do século XVIII não funciona. Procuramos mostrar-lhes que o que eles ouvem no dia-a-dia pode ser executado com os instrumentos clássicos", descreveu, à agência Lusa, o presidente da direção da escola, Ricardo Mota.

Em causa um estabelecimento de ensino clássico localizado no interior do concelho de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, que é a quarta escola a nível nacional que mais estudantes do Secundário acolhe, algo que Ricardo Mota atribui quer à "abordagem diferente" quer ao "espírito familiar".