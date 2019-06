Actualidade

Uma exposição da artista plástica Inês Norton, na qual aborda o crescente fascínio global pelo digital, fazendo um apelo à "urgência de recuperar a consciência do corpo", é inaugurada a 27 de junho, no Museu do Chiado, em Lisboa.

Com o título "Please [do not] touch", a exposição, que joga com as palavras e usa a ironia, reúne 18 obras que apontam para a "urgência de recuperar a plena consciência do corpo", segundo esta artista, que expõe pela primeira vez num museu nacional.

De acordo com um texto divulgado pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, a exposição, com curadoria de Adelaide Ginga e Emília Ferreira, alerta para o risco de "nos dirigirmos para a condenação essencial do que é ser humano".