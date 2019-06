Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, apelou hoje para que Portugal ofereça um porto para que o Sea-Watch possa acostar, um barco que foi barrado pelo executivo italiano e está no mar Mediterrâneo com 43 refugiados a abordo.

No Dia Mundial dos Refugiados, que hoje se assinala, Catarina Martins visitou duas famílias iraquianas que estão em Portugal abrangidas pelo programa de acolhimento da Câmara de Lisboa.

"Neste momento há um barco no Mediterrâneo, o Sea-Watch, com 43 refugiados a bordo, que salvou da morte no Mediterrâneo. Este barco, o Sea-Watch, com estas 43 pessoas a bordo, não tem nenhum porto onde acostar porque Itália lhe fechou todas as portas e os outros países europeus também não estão a querer o acolhimento", relatou.