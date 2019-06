Actualidade

A Comunidade Economia dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) deu hoje um prazo até domingo para ser nomeado o primeiro-ministro e o Governo na Guiné-Bissau de acordo com os resultados das legislativas de 10 de março.

"O comité ministerial insiste na nomeação até 23 de junho do novo primeiro-ministro proposto pelo partido maioritário no parlamento e a formação do Governo dentro do mesmo prazo", afirmou aos jornalistas o presidente da comissão da CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

Jean-Claude Kassi Brou falava aos jornalistas no aeroporto de Bissau no final de uma missão que a CEDEAO realizou ao país para avaliar a crise política.