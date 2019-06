GP Abimota

A W52-FC Porto venceu hoje o contrarrelógio por equipas que inaugurou a 40.ª edição do Grande Prémio Abimota em bicicleta, em Lisboa, com o espanhol Raul Alarcón a tornar-se no primeiro líder da geral individual.

Com um tempo de 9.01 minutos, necessários para cumprir os 7,8 quilómetros do percurso, os 'dragões' venceram a primeira tirada, um circuito no Campo Grande, enquanto os espanhóis da Euskadi foram segundos, a dois segundos, o mesmo tempo dos terceiros, a EFAPEL.

Alarcón foi o primeiro a cortar a meta e assim arrecadou a camisola amarela, de líder da classificação geral, que já tinha vestido em 2018 até à última etapa, altura em que perdeu a vitória final para o compatriota Óscar Pelegri.