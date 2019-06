Actualidade

As discussões no Conselho Europeu sobre as nomeações para os cargos de topo da União Europeia terminaram hoje de madrugada em Bruxelas sem acordo, tendo por isso sido agendada nova cimeira para 30 de junho, adiantaram fontes diplomáticas.

A discussão entre os chefes de Estado e de Governo dos 28 sobre os nomes a designar para a liderança das instituições europeias para os próximos cinco anos teve início no jantar de trabalho, cerca das 21:30 locais (20:30 de Lisboa), prolongando-se por quatro horas, mas não foi alcançado um compromisso, pelo que o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, agendou nova cimeira para 30 de junho às 18:00 locais.

O objetivo declarado do Conselho Europeu é chegar a um acordo antes da sessão inaugural do 'novo' Parlamento Europeu resultante das eleições de maio, que terá lugar em Estrasburgo de 02 a 04 de julho, pois a assembleia deverá eleger o seu novo presidente, e este é um dos 'altos cargos' que é suposto ser negociado 'em pacote', de modo a serem respeitados os necessários equilíbrios (partidários, geográficos, demográficos e de género) na distribuição dos postos.