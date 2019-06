Actualidade

Os líderes da União Europeia (UE), reunidos durante horas em Bruxelas, não chegaram a "nenhuma maioria" sobre "qualquer candidato" à presidência da Comissão Europeia, informou hoje o presidente do Conselho Europeu.

"O Conselho Europeu teve uma longa discussão sobre as nomeações, tendo em conta as conversações que tive e as declarações feitas no Parlamento Europeu, [mas] não houve maioria relativamente a qualquer candidato", declarou Donald Tusk.

Fontes diplomáticas indicaram que o presidente do Conselho Europeu apresentou, hoje, aos 28 Estados-membros os nomes dos três 'spitzenkandidaten' (candidatos principais para a Comissão Europeia) das três maiores famílias políticas - Manfred Weber (Partido Popular Europeu), Frans Timmermans (Socialistas Europeus) e Margrethe Vestager (Liberais) -, mas sem surpresa nenhum reuniu uma maioria de apoio.