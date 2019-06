Actualidade

O Ministério da Agricultura do Laos informou a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) sobre os primeiros casos de surto de peste suína africana no país, confirmando a expansão do vírus no Sudeste Asiático.

As autoridades do país encontraram infeções em sete quintas na província de Salavan, no sul do país, e como consequência tiveram de ser abitos 973 animais, segundo um comunicado da OIE.

A doença, que dizimou explorações na China e em outros países asiáticos, é inofensiva para os seres humanos, mas para os porcos é fatal e altamente contagiosa.