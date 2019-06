Venezuela

O Governo do Canadá anunciou na quinta-feira que foram levantadas as sanções contra o ex-diretor do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN, serviços secretos), que em finais de abril último rompeu com o Governo do Presidente Nicolás Maduro.

"O Canadá removeu o general Cristopher Figuera da lista de sanções canadianas. O general Cristopher Figuera rompeu com o regime de Maduro e apelou a uma mudança na Venezuela", explicou o Governo do Canadá no Twitter.

O Canadá "encoraja outros, que acreditam na democracia para o povo venezuelano, a segurem o seu exemplo", lê-se na mesma mensagem,