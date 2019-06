Actualidade

Pelo menos 39 pessoas morreram na Índia na sequência da queda de um autocarro num desfiladeiro de 500 metros, numa estrada montanhosa no norte do país, informou hoje a polícia local.

Vinte e uma pessoas feridas foram hospitalizadas em Kullu, uma cidade no estado de Himachal Pradesh, disse uma fonte policial.

A mesma fonte acrescentou que 25 pessoas morreram no local do acidente na quinta-feira e que as outras 14 pessoas não resistiram aos ferimentos e acabaram por morrer no hospital.