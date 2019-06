Actualidade

O Presidente do Brasil anunciou que vai aproveitar o encontro do G20, no Japão, na próxima semana, para propor ao Governo nipónico um projeto de exploração conjunto da biodiversidade na região amazónica.

"Vamos viajar para o Japão na terça-feira à noite para a reunião do G20 e eu vou manter um encontro paralelo com o primeiro-ministro japonês [Shinzo Abe], no qual vou propor um acordo para que possamos, em parceria, explorar a biodiversidade da região amazónica", afirmou Jair Bolsonaro, na quinta-feira, numa transmissão em direto na sua página da rede social Facebook.

O Presidente brasileiro defendeu já, em diferentes ocasiões, a exploração da rica biodiversidade da Amazónia para favorecer a população que vive na região.