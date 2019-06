Actualidade

O FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema arranca na segunda-feira, em Espinho, e inclui 40 horas de formação do programa "Training Ground", uma 'masterclass' pela equipa que ganhou o Oscar pela edição sonora do filme "Bohemian Rhapsody" (2018).

A 15.ª edição do certame, descrito pela organização como "o maior e mais completo festival de cinema em Portugal", vai assim receber os britânicos John Warhurst e Nina Hartstone, que se propõem dissecar em Espinho as estratégias utilizadas para superar os desafios colocados à produção do filme sobre Freddie Mercury (1946-1991), para que a interpretação do ator Rami Malek parecesse reproduzir genuinamente a voz do vocalista dos Queen.

"O que esta equipa fez com o som do filme foi um trabalho absolutamente fantástico e prova disso é que quase ninguém repara que nos últimos minutos em que o Rami Malek está a cantar, quando se recria o concerto do Live Aid, o que nós estamos a ouvir é mesmo a voz original do Freddie Mercury", afirma à Lusa o diretor do FEST, Filipe Pereira.