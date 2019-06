Actualidade

O músico James Ferraro, o trompetista Peter Evans e Nadah El-Shazly, pioneira da música experimental no Egipto, estão entre as primeiras confirmações do Out.Fest, festival a decorrer de 03 a 05 de outubro, no Barreiro, hoje anunciado.

Para o Out.Fest - Festival Internacional de Música Exploratória do Barreiro estão também já confirmados o artista Ilpo Väisänen, membro do grupo finlandês Pan Sonic, que se apresenta a solo em Portugal, a banda de 'hip hop' Dälek, o duo de música noise Yeah You, as performances musicais e teatrais dos irmãos Brynje e a cantora clássica Kali Malone.

Com 25 a 30 concertos espalhados pela cidade do Barreiro, a 16.ª edição do festival marca "uma continuidade do modelo do ano anterior, de aproximar as músicas experimentais a um público não especializado", disse à Lusa o diretor artístico do Out.Fest, Rui Pedro Dâmaso.