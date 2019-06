Actualidade

A preocupação dos portugueses com o consumo de sal diminuiu entre 2014 e 2018, sendo as mulheres e os idosos que revelam um maior cuidado com a ingestão desta substância, segundo um estudo do Instituto Nacional Ricardo Jorge (INSA).

O estudo teve como objetivo estimar a prevalência relativa à preocupação da população residente em Portugal continental com o consumo de sal, em 2014 e 2018, avaliar a sua evolução e caracterizar o perfil sociodemográfico dos participantes.

Os dados foram recolhidos no âmbito do inquérito telefónico ECOS - Em Casa Observamos Saúde, tendo como base "Unidades de Alojamento" com telefone fixo e móvel, que foram selecionadas de modo a serem representativas da população residente em Portugal continental.