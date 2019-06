Actualidade

O primeiro-ministro português, António Costa, e outros seis chefes de Governo da União Europeia (UE) pediram hoje a Bruxelas que avance nas negociações com a organização do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que visam um acordo de livre-comércio.

Em causa está uma carta enviada pelo governante português e pelos homólogos de Espanha (Pedro Sánchez), Alemanha (Angela Merkel), Holanda (Mark Rutte), República Checa (Andrej Babis), Letónia (Krisjanis Karins) e Suécia (Stefan Lofven) ao presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Na missiva, a que a agência Lusa teve acesso, os líderes europeus destacam que "o aumento da ameaça do protecionismo e outros fatores geoestratégicos estão a ter um grande impacto nas exportações e no comércio internacional".