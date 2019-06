Actualidade

O presidente da Câmara de Castelo Branco afirmou hoje que continuará, "com total empenho" e legalmente, a exercer o cargo para o qual foi eleito e adiantou acreditar que se fará justiça.

O socialista Luís Correia falou hoje, pela primeira vez, na sessão pública do executivo, sobre a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal que o notificou de que a ação instaurada pelo Ministério Público tinha sido julgada procedente e que, em consequência, tinha sido declarada a perda de mandato do cargo para o qual foi eleito.

O autarca esclareceu que o tribunal não colocou em causa que tivesse agido na "melhor prossecução do interesse público e muito menos que de qualquer forma tivesse obtido qualquer interesse pessoal" nos três contratos celebrados com a empresa Strualbi em que o seu pai tem uma quota de 17%, facto que impedia a empresa de contratar com a Câmara.