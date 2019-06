Actualidade

O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem-G15), segundo partido mais votado nas legislativa, indicou a deputada Satu Camará para o cargo de segunda vice-presidente da mesa do parlamento guineense, anunciou o partido.

"Após análise e discussão, a comissão permanente do Madem-G15 aprovou como proposta o nome da deputada Satu Camará, segunda vice-coordenadora nacional do partido, para preencher o lugar de segunda vice-presidente da mesa da Assembleia Nacional Popular", pode ler-se no comunidade à imprensa, emitido após a reunião da comissão permanente do partido, realizada na quinta-feira.

Antiga militante do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Satu Camará já assumiu funções de ministra do Interior na Guiné-Bissau e é a primeira mulher guineense a ter a patente de major-general.