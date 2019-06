Actualidade

O primeiro-ministro russo, Dimitri Medvedev, afirmou hoje que Moscovo quer ser um aliado de África no crescimento económico, agradecendo ao continente que não tenha apoiado os ataques antirrussos na comunidade internacional.

"A Rússia e os países africanos têm ligações muito antigas", que remontam à luta anticolonial e contra o 'apartheid', afirmou Medvedev, em Moscovo, intervindo nos encontros anuais do Afreximbak, o banco pan-africano com sede no Cairo que tem como principal foco o financiamento e promoção do comércio e investimento no continente.

Depois de um decréscimo da presença russa em África, nos anos 1990, a Federação Russa tem investido no continente, procurando aliados no contexto da globalização económica, explicou o chefe do Governo russo, que quer uma diversificação dos parceiros internacionais para diminuir a sua própria dependência em relação aos preços das matérias-primas.