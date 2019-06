Actualidade

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) fez a gestão de povoamentos e de combustíveis em mais de 600 hectares na Mata Nacional de Leiria, disse hoje a instituição à agência Lusa.

Em resposta à Lusa, após a demissão de um membro do Observatório do Pinhal do Rei, na quarta-feira, que apontou críticas ao ICNF, este organismo informou que realizou intervenções em faixas de interrupção de combustíveis, em faixas de gestão de combustíveis e em mosaicos de gestão de combustível.

Foi ainda instalada a rede primária de faixas de Gestão de Combustíveis.