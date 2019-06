Actualidade

O indicador coincidente para a atividade económica manteve em maio a trajetória ascendente dos meses anteriores, enquanto o indicador para o consumo privado continuou estável, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

No mês de maio, a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica acelerou para 2,1%, contra os 2,0% de abril, enquanto a variação homóloga do indicador para o consumo privado se manteve nos 2,1% registados desde o início do ano.

Considerando o trimestre terminado em maio, a taxa de variação homóloga do indicador para a atividade económica manteve-se nos 2,0% registados no trimestre terminado em abril, enquanto a variação homóloga do indicador para o consumo privado também estabilizou nos 2,1%.