Actualidade

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) anunciou hoje a abertura de um concurso internacional para a concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros, que ronda os 85 milhões de euros para uma concessão de cinco anos.

Em comunicado, a AMAL, que gere o sistema de transportes rodoviários do Algarve, é a primeira Comunidade Intermunicipal (CIM) do país "a avançar com a transposição da diretiva comunitária" ao abrir o concurso internacional.

Em causa estão 98 linhas do serviço rodoviário.