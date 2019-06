Actualidade

A edição de 2019 do PortoCartoon-World Festival fica marcada pelo seu alargamento ao Grande Porto, nomeadamente aos concelhos de Matosinhos e de Vila Nova de Gaia, que vão receber alguns dos "1200 trabalhos" desta edição.

"Esta edição marca o alargamento do Porto Cartoon desde logo em termos geográficos, porque envolvemos neste projeto as câmaras de Gondomar, que já estava aliás no ano passado, e as câmaras de Gaia e Matosinhos", afirmou, em declarações à Lusa, diretor do Museu Nacional da Imprensa (MNI), Luiz Humberto Marcos.

O impulsionar do festival destaca ainda a abertura de uma galeria na superfície comercial Alameda, que vai manter-se durante todo o ano, e onde estará exposta a obra "Plástica" do artista italiano Agim Sulaj, vencedor do Prémio do Público 2018, e onde será inaugurada uma exposição sobre aos 50 anos do jornal brasileiro satírico Pasquim, com cerca de 100 peças, que vai ficar patente no MNI.