Actualidade

O programa de aquisição de títulos de dívida soberana anunciado em janeiro de 2015 pelo Banco Central Europeu (BCE) teve este ano um impacto de 130 pontos base nas taxas de juro a dez anos, divulgou hoje o BdP.

Em 2019, "o impacto do programa sobre as taxas de juro longas na área do euro ascende a cerca de 130 pontos base, um efeito essencialmente associado ao 'stock' de títulos de dívida soberana detidos pelo Eurosistema", lê-se numa análise dos economistas Nuno Alves e António Antunes disponibilizada na página eletrónica do Banco de Portugal (BdP).

"No seu início, o programa terá contribuído para diminuir as taxas de juro de longo prazo em cerca de 60 pontos base", referem os responsáveis do Departamento de Estudos Económicos do BdP na análise intitulada "Impacto significativo do programa de aquisição de títulos de dívida soberana do BCE nas taxas de juro a 10 anos".