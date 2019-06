Actualidade

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE) opõe-se às explorações de lítio na região que possam originar "malefícios" para o território, disse hoje à agência Lusa o seu presidente.

Segundo Carlos Filipe Camelo, presidente da CIM-BSE e também do município de Seia, o Conselho Intermunicipal abordou recentemente o tema das propostas de exploração de lítio em Portugal e no encontro foi manifestada "a preocupação dos diferentes autarcas do território".

A CIM-BSE, com sede na Guarda, é constituída por 15 municípios: 12 do distrito da Guarda (Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Seia, Sabugal e Trancoso) e três do distrito de Castelo Branco (Belmonte, Covilhã e Fundão).