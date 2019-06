Actualidade

O crescimento económico em África atingiu os 3,6 por cento em 2018, segundo os dados do banco pan-africano Afreximbank hoje apresentados na Rússia, que destaca a Índia e a China como os principais parceiros individuais do continente.

Segundo o relatório anual da economia em África, hoje apresentado nos encontros anuais do banco pan-africano que decorrem em Moscovo, o continente cresceu 3,6 por cento em 2018, menos duas décimas que no ano anterior, apesar da crise dos preços das matérias-primas.

A China e a Índia representam 21 por cento do total dos negócios em África, enquanto o comércio interno representa apenas 16 por cento, um número que os analistas do Afreximank consideram muito baixo, quando comparado com outros continentes.