Actualidade

Um autocarro ardeu hoje na Autoestrada 1 (A1), entre o nó do Carregado e o de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, obrigando ao corte das duas vias, no sentido Norte-Sul, informou fonte da concessionária.

"Incendiou um autocarro. Não há vítimas", realçou a fonte da Brisa, em declarações à agência Lusa.

Pelas 14:45, a mesma fonte dizia à Lusa que a via da esquerda seria reaberta entre cinco e 10 minutos, sugerindo aos condutores que se deslocam no sentido Norte-Sul para usarem a A10, como alternativa, devido ao condicionamento do trânsito.