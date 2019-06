Actualidade

Um incêndio num autocarro na Autoestrada 1 (A1), no sentido Norte-Sul, entre o nó do Carregado e o de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, provocou hoje um ferido ligeiro por inalação de fumos, segundo a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa, o condutor do autocarro teve de ser transportado para o Hospital Vila Franca de Xira, por ter inalado fumos, na sequência do incêndio.

O incêndio no autocarro de passageiros, da empresa Resende, ocorreu ao quilómetro 26, entre o nó do Carregado e o nó de Vila Franca de Xira, provocando o corte das vias.