Actualidade

A Autoestrada 1 (A1) já foi reaberta ao trânsito na totalidade no sentido Norte-Sul, após um incêndio num autocarro, hoje, entre o nó do Carregado e o de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, informou fonte da concessionária.

De acordo com fonte da Brisa, as três vias já foram desimpedidas e o trânsito flui com normalidade desde as 17:00, cerca de duas horas e meia depois do incidente.

O incêndio no autocarro de passageiros, da empresa Resende, ocorreu ao quilómetro 26, provocando o corte das vias.