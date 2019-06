Actualidade

A Antígona lança hoje "Despachos", do escritor e correspondente de guerra Michael Herr, uma obra que é um "intenso testemunho" sobre a Guerra do Vietname, acolhida pelo público como "um fresco genuíno da guerra", anunciou a editora.

"Fui cobrir a guerra e a guerra cobriu-me a mim", escreveu o norte-americano Michael Herr, que, em novembro de 1967, com 27 anos, aterrou em Saigão para fazer a cobertura do conflito que abalou os Estados Unidos até aos alicerces.

Uma década depois, Michael Herr publicou "Despachos", "um dos testemunhos mais intensos acerca da Guerra do Vietname" e um livro que mergulha o leitor "em episódios de uma extraordinária violência", fazendo-o sentir-se "cuspido para o âmago do turbilhão, de Khe Sanh ao delta do Mekong, ao som de Jimi Hendrix e da explosão de granadas de morteiro", descreve a Antígona, na apresentação da obra.