Actualidade

As canções de 17 discos de Chico Buarque, um dos maiores representantes da música popular brasileira, vencedor do Prémio Camões deste ano, foram partilhadas hoje em diferentes plataformas de 'download' musical, para comemorar o 75.º aniversário do artista.

Em causa estão nove álbuns que o famoso autor de "Construção" gravou entre 1987 e 2001, quando os direitos de comercialização das suas músicas pertenciam à editora BMG, além de oito antologias produzidas durante aquele período.

O lançamento dessas músicas em plataformas como Spotify, Deezer e Apple Music foi anunciado pela Sony Music, que adquiriu o catálogo, como forma de celebrar os 75 anos da cantor, que se comemoraram na passada quarta-feira.