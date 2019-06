Actualidade

Os trabalhadores do Teatro Nacional S. Carlos (TNSC) e da Companhia Nacional de Bailado (CNB) decidiram hoje, em plenário, manter a greve para junho e julho, após reunião com a secretária de Estado da Cultura, disse um dirigente sindical.

"Os trabalhadores consideraram [a proposta] inaceitável e a greve mantém-se e vamos ponderar outras formas de luta, nomeadamente avançar para tribunal", disse à agência Lusa André Albuquerque, do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE).

Os trabalhadores preveem igualmente avançar com um abaixo-assinado, retirando a confiança ao presidente do conselho de administração do Organismo de Produção Artística (OPART), Carlos Vargas. O OPART gere o TNSC e a CNB.