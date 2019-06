Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 21 jun 2019 (Lusa) - O Presidente da República promulgou hoje o diploma que regula o regime de confidencialidade nas técnicas de procriação medicamente assistida (PMA), ressalvando o direito de acesso a informações de natureza genética por pessoas nascidas em consequência destes processos.

Em abril de 2018, o Tribunal Constitucional (TC) declarou inconstitucionais as normas que impunham sigilo absoluto relativamente às pessoas nascidas em consequência de técnicas de procriação medicamente assistida, com recurso a dádiva de gâmetas ou embriões, incluindo nas situações de gestação de substituição.

Hoje, e "atendendo a que o número 2 do artigo 3.º do diploma ressalva o direito de acesso às informações de natureza genética por pessoas nascidas em consequência de processos de PMA (...), respeitando o Acórdão n.º 225/2018 do Tribunal Constitucional", Marcelo Rebelo de Sousa promulgou "o diploma que regula o regime de confidencialidade nas técnicas de procriação medicamente assistida, procedendo à sexta alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (Procriação medicamente assistida)".