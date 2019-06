Venezuela

As autoridades do Curaçau anunciaram sexta-feira que passa a estar proibida a comercialização, importação e exportação de ouro proveniente da Venezuela, por considerarem que a sua circulação está relacionada com o crime organizado.

A medida, segundo a imprensa loca, foi anunciada pelo ministro curaçauense, Eugene Rhuggenaath, que assinou uma ordem ministerial com "efeito imediato" até ser elaborada uma medida legislativa sobre esse assunto.

"Devido aos altos riscos, o Governo do Curaçau vai tomar todas as medidas necessárias para prevenir que a sua reputação internacional não sofra danos, em relação ao comércio e transporte de ouro na Venezuela", disse aos jornalistas.