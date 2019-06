Actualidade

As ruas de Marvila, em Lisboa, voltam a acolher, a partir de hoje, a mostra de arte pública Poster, que tem este ano a artista plástica Helena Almeida e as ativistas Guerrilla Girls entre os seus protagonistas.

Hoje, além da inauguração da exposição nas paredes de Marvila, haverá uma visita guiada, bem com a inauguração da Mini Poster, no novo espaço da Fábrica Moderna, com posters de jovens da Obra do Ardina, e de uma exposição do italiano Fillipo Fiumani, no espaço @Todos.

Ao final da tarde há "Fiesta", na Fábrica Moderna e, à noite, a partir das 21:00, haverá concertos e DJ Set nas cervejeiras Dois Corvos (com Vasco Leitão), Lince (Café Ena) e Musa (Émme e Moxila), e no bar Capitão Leitão (com Alejandro Steiner).