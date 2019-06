Actualidade

A ópera "Ninguém & Todo-o-Mundo", uma farsa "lírico-turística" em torno de Gil Vicente, estreia-se hoje, em exibição única, no Teatro da Trindade, em Lisboa, anunciaram os promotores do espetáculo.

"Ninguém & Todo-o-Mundo" é uma ópera de câmara que "viaja entre os nossos dias e o século XVI, de forma satírica e divertida", inspirada na obra "Auto da Lusitânia" do poeta e dramaturgo Gil Vicente, lê-se no comunicado do Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa (MPMP), que promove o espetáculo.

Divide-se em quatro quadros, "lembrando figuras, episódios e ideias em torno da história e da literatura da viagem e do turismo nos séculos que medeiam os dois extremos" temporais.