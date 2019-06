Actualidade

O comissário do Comércio e Indústria da União Africana (UA), Albert Muchanga, considerou hoje que a criação de uma grande zona de livre-comércio no continente vai obrigar o resto do mundo a tratar África como um parceiro igual.

"Queremos ser tratados como parceiros e não estamos a pedir esmola", afirmou Albert Muchanga, em entrevista à agência Lusa, à margem dos encontros anuais do banco pan-africano Afreximbank, em Moscovo.

Em outubro, Sochi acolhe a cimeira Rússia-África, que deve juntar quatro dezenas de chefes de Estado e Muchanga considera que, desta vez, o continente está preparado para ser tratado como "um igual", numa "relação 'win-win'".