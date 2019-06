Actualidade

O comissário do Comércio e Indústria da União Africana, Albert Muchanga, mostrou-se hoje otimista com a adesão dos países de língua portuguesa ao acordo continental de livre-comércio e explicou que a Guiné Equatorial pediu a tradução dos termos do tratado para espanhol.

Os seis países que compõem os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) assinaram mas ainda não ratificaram o acordo para a nova zona de livre-comércio e livre-circulação em África (AfCFTA, na sigla em inglês) que entrou em funcionamento em 30 de maio.

"Vão todos assinar", disse Muchanga, dando o exemplo de Angola, como uma das economias que irá entrar nesse comboio diplomático.