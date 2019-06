Actualidade

O livro "Morte à PIDE!", do historiador António Araújo, traça o retrato dos últimos dias daquele braço da ditadura, desde a tentativa de tomada da sede pela população, em Lisboa, aos tratamentos dados a antigos agentes na prisão.

Nas livrarias desde esta semana, com edição da Tinta-da-China, o livro expande e atualiza o trabalho com o título "A queda da PIDE/DGS: narrativa de um passado recente", publicado em 2005 na revista Atlântico.

António Araújo, historiador, diretor de publicações da Fundação Francisco Manuel dos Santos e membro da comissão executiva do conselho de administração desta última, inicia o livro - de 149 páginas de texto, mais 51 de anotações - com os cinco mortos do 25 de Abril, referindo Fernando Carvalho Giesteira, José James Harteley Barneto, João Guilherme Rego Arruda e Fernando Luís Barreiros dos Reis, além de António Lage, que era servente na Direção-Geral de Segurança (DGS), a derradeira designação da polícia política da ditadura.